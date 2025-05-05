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23:35, 5 мая 2025Россия

Россияне смели с полок любимый кефир Путина

«КП»: Россияне за сутки раскупили кефир, который пьет Путин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Россияне за сутки раскупили кефир, которым президент РФ Владимир Путин угощал журналистов во время съемок документального фильма о себе. Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

Издание обратило внимание, что приобрести такой кефир еще в субботу, 3 мая, можно было практически в любом супермаркете. Однако к полудню 5 мая его смели с полок магазинов. Отмечается, что стоимость литрового кефира «как у президента» с жирностью 3,2 процента составляет 140-150 рублей.

Ранее Владимир Путин показал кухню и холодильник в своей кремлевской квартире. Выяснилось, что глава государства хранит в холодильнике в Кремле кефир 3,2 процента жирности, произведенный в Рязани,

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