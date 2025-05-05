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06:31, 6 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист спрогнозировал курс рубля летом 2025 года

Экономист Щербаченко: К июню курс рубля ожидается в диапазоне 76-84 за доллар
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Летом 2025 года курсы валют будут зависеть от нескольких ключевых факторов, сообщил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Во-первых, на курс будут оказывать влияние цены на нефть, рассказал эксперт. Если она останется в диапазоне 63-69 долларов за баррель, рубль может стабилизироваться, предрек он.

«В настоящее время нефть находится в боковике, стоимость июньских фьючерсов растет. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent составляет 67,10 доллара, а WTI — 63,30. При негативном сценарии, необходимо отметить, что снижение цен на нефть оказывает влияние на рубль не сразу, с лагом, один-два месяца», — добавил экономист.

Во-вторых, влиять на курсовое соотношение продолжит баланс импорта и экспорта, отметил собеседник «Ленты.ру». Он пояснил, что его профицит поддерживает рубль, но в случае снижения цен на нефть, существует риск уменьшения валютных поступлений в бюджет, что также может негативно сказаться на национальной валюте.

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Геополитика и санкции тоже способны влиять на курс, предупредил Щербаченко. Новые ограничения или эскалация напряженности, по его словам, могут вызвать краткосрочную волатильность. Еще один фактор, оказывающий влияние на курс — это сезонный спрос на валюту из-за туризма. Экономист объяснил, что в летний период он может немного ослабить рубль.

«К июню ожидается, что курс рубля будет оставаться в диапазоне 76-84 рубля за доллар, 88-96 рублей за евро и 10,8-11,8 рубля за юань. Однако многое зависит от геополитической ситуации и цен на нефть», — подытожил эксперт.

В конце апреля Банк России установил официальные курсы доллара, евро и других мировых валют к рублю на 1-5 мая. Так, стоимость американской валюты сократилась на 7 копеек, до 81,49 рубля, а европейская упала более значительно — на 34 копейки, до 92,84 рубля.

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