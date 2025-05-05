Москвичка из соседней со взорвавшейся квартиры описала последствия трагедии

Жительница дома на Генерала Тюленева в Москве: Взрывной волной вышибло все двери

Во время взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве взрывной волной выбило все двери в одном из соседних помещений. Об этом рассказала жительница соседней со взорвавшейся квартиры, ее цитирует Ura.ru.

По словам женщины, ее жилье получило серьезные повреждения.

«У нас взрывной волной вышибло все двери. Дверь просто снесло, мебель поломало», — описала последствия трагедии россиянка.

О взрыве стало известно вечером 4 мая. После случившегося почти двадцать человек обратились за медицинской помощью. Троих спасти не удалось.