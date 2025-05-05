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00:37, 5 мая 2025Из жизни

Мужчина поймал 45-килограммовую рыбу-зомби

В США рыбак поймал 45-килограммового веслоноса-зомби
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В США рыбак поймал веслоноса со множеством открытых ран. Об этом пишет Jam Press.

30-летний Дерик Хендерсон рассказал, что боролся с рыбой около 10 минут. Когда ему наконец удалось вытащить ее на лодку, он ужаснулся. Перед ним лежал огромный растерзанный веслонос. Хендерсон предположил, что рыба попала под лодочный винт.

Из-за ран можно было увидеть внутренности веслоноса, поэтому мужчина назвал его «рыбой-зомби». По его словам, она весила около 45 килограммов. Хендерсон осмотрел рыбу с другими членамии экипажа и отпустил ее. Рыбаки решили, что веслонос сможет выжить, несмотря на всю серьезность его ран.

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«Природа бывает сурова, но решимость и воля к жизни, которыми обладают животные, очень сильны», — заявил Хендерсон.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили грибок, который способен делать зомби из пауков. Он заставляет пауков заражать других и не заботиться больше ни о чем.

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