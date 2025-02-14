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18:26, 14 февраля 2025Из жизни

Найден способ делать зомби из пауков

The Byte: В Ирландии нашли грибок, делающий зомби из пещерных пауков
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Charlee Breen / YouTube

В Великобритании нашли грибок, который нашел способ делать зомби из пауков. Об этом сообщает издание The Byte.

Грибок впервые заметили во время съемок телешоу в Северной Ирландии: он рос в пороховом погребе замка Эспи. Ему дали название Gibellula attenboroughii.

Специалисты обнаружили, что споры этого грибка способны заражать пещерных пауков, которые водятся в тех местах. Поведение зараженной особи полностью меняется: с этого момента паук заботится только о том, чтобы заразить других.

Грибок выгоняет «зомби» из-под земли и заставляет идти на открытое место. В нужном месте он выделяет нейротоксин, приканчивает паука и консервирует его останки. После этого грибок постепенно высасывает из него питательные вещества, прорастает и распространяет новые споры. Они заражают других пауков, и цикл повторяется.

Открытие описано в научном журнале Fungal Systematics and Evolution. Один из авторов работы, миколог Гарри Эванс, полагает, что грибку Gibellula attenboroughii можно найти множество применений в медицине. В частности, он может использоваться для изготовления антибиотиков.

Есть еще масса грибков, которые нужно найти. В царство грибов, вероятно, входят до 10-20 миллионов видов. Это самое большое царство живой природы, причем с отрывом. Но только один процент этих видов уже описан учеными

Гарри Эвансмиколог
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Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США нашли первого оленя, зараженного инфекцией, которая превращает животных в подобие зомби. Специалисты предупреждают, что болезнь может перекинуться и на людей.

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