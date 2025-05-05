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06:01, 15 мая 2025МирЭксклюзив

На Западе усомнились в способности Уиткоффа договориться с Путиным

Профессор Рабкин: Уиткоффу может не хватить опыта при урегулировании на Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Reuters

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф проявил себя как способный понять позицию президента России Владимира Путина переговорщик, однако его навыков может не хватить для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета в Канаде Яков Рабкин.

Исследователь обратил внимание, что российско-американские отношения имеют множество системных проблем и активной дипломатии Уиткоффа может оказаться недостаточно. Кроме того, он напомнил о предпринимательском, а не политическом прошлом спецпосланника.

Он может сблизить мнения Трампа и Путина, но это не значит, что он сблизит Россию и США, а тем более Россию и Украину. Опыт в недвижимости не всегда применим: речь не о торге, а о стратегических и экзистенциальных вопросах

Яков Рабкинзаслуженный профессор истории Монреальского университета

При этом Рабкин указал, что приоритеты Уиткоффа выходят за пределы исключительно конфликта на Украине и он мыслит более масштабными категориями, такими как перспективы нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Мандат Уиткоффа куда шире: он впервые за годы пытается нормализовать отношения с Россией и явно не хочет ставить их в зависимость от Украины

Яков Рабкинзаслуженный профессор истории Монреальского университета

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф пытался убедить российского лидера Владимира Путина пойти на уступки по территориям в рамках урегулирования украинского конфликта. Это условие предполагает отказ России от подконтрольных Украине частей Запорожской, Херсонской областей и Донбасса. По данным агентства, российский лидер отверг это условие.

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