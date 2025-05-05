Одежда для мотокросса стала трендом

Harper’s Bazaar: Куртки для мотокросса и байкерские ботинки стали трендом

Одежда для одного вида спорта стала трендом в 2025 году. Соответствующий материал публикует журнал Harper’s Bazaar.

Так, в настоящее время популярными оказались предметы гардероба, вдохновленные эстетикой мотокросса. Например, кожаные куртки и брюки в данном стиле продемонстрировали в рамках новых коллекций многие известные бренды. Среди них — Dior , Miu Miu, Louis Vuitton и Vetements.

Кроме того, актуальными стали изделия с металлической фурнитурой, напоминающей детали гоночной экипировки, и байкерские ботинки. Отмечается, что последние могут иметь массивную подошву, потертости на кожаной поверхности и пряжки.

В апреле сообщалось, что один популярный в 1970-х годах вид юбок вернулся в моду.