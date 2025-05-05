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15:07, 5 мая 2025Мир

Победу оппозиционного кандидата в Румынии объяснили тремя факторами

Трухачев: Симион победил в первом туре из-за усталости румын от коррупции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Победа оппозиционного кандидата Джеордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии объясняется тремя факторами. Их в разговоре с газетой «Взгляд» назвал политолог Вадим Трухачев.

Первым фактором победы Симиона он назвал политическую нестабильность в Румынии. «Румынам не понравилось решение по отмене выборов, прошедших в ноябре 2024 года. Поэтому электорат Кэлина Джорджеску, которому запретили выдвигать свою кандидатуру, отдал голос за правого политика», — уточнил политолог.

По его словам, на результатах выборов сказалась и усталость граждан от чередования национал-либералов и социал-демократов, которые погрязли в коррупции. «Наконец, он (Симион — прим. «Ленты.ру») был единственным кандидатом, который открыто говорил о цыганском вопросе и проблеме с наркотиками в стране. Евросоюз эту тему не любит, и соперники лидера "Альянса за объединение румын" ее избегали», — заключил Трухачев.

Ранее 5 мая сообщалось, что Симион, возглавляющий оппозиционную партию «Альянс за объединение румын», победил в первом туре президентских выборов. Второе место занял независимый кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан, лидеру правящей коалиции Румынии Крину Антонеску досталось третье место.

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