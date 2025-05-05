Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 5 мая 2025Россия

Появились подробности о владелице взорвавшейся квартиры в Москве

Shot: Взорвавшаяся квартира на юго-западе Москвы принадлежит 40-летней женщине
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Взорвавшаяся квартира на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы принадлежит 40-летней женщине. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям российского издания, однокомнатная квартира, в которой произошел взрыв с последующим пожаром, сдавалась в аренду 39-летней женщине. В момент происшествия квартиросъемщицы дома не было, ее 34-летний сожитель получил серьезные травмы.

В результате взрыва были повреждены две соседние квартиры, а также межквартирные и межэтажные перекрытия и чердак.

По последним данным, после случившегося 18 человек обратились за медицинской помощью, шестерых госпитализировали (один позже от госпитализации отказался), среди них двое детей. Троих граждан спасти не удалось.

О происшествии стало известно вечером 4 мая.

Одна из очевидиц рассказала журналистам, что на нее полетела межкомнатная дверь. На лестничной площадке женщина увидела выбитые входные двери с кусками бетона и вырванный лифт.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о владелице взорвавшейся квартиры в Москве

    Российские школьницы отравились водкой и веществами на концерте

    Дептранс сообщил о перекрытиях на дороге после взрыва газа в Москве

    Медведев вернул себе статус первой ракетки России

    Россиянин собирался устроить подрыв на железной дороге по заданию Киева и попался ФСБ

    Число жертв взрыва в московской многоэтажке увеличилось

    Москвичей предупредили о заморозках и снеге

    Пилота самолета с россиянами на борту ослепили во время рейса

    В России предложили изменить правила предоставления услуг каршеринга

    Участник СВО сделал обзор на свою ампутацию и оценил боль по десятибалльной шкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости