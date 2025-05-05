Появились подробности о владелице взорвавшейся квартиры в Москве

Shot: Взорвавшаяся квартира на юго-западе Москвы принадлежит 40-летней женщине

Взорвавшаяся квартира на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы принадлежит 40-летней женщине. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям российского издания, однокомнатная квартира, в которой произошел взрыв с последующим пожаром, сдавалась в аренду 39-летней женщине. В момент происшествия квартиросъемщицы дома не было, ее 34-летний сожитель получил серьезные травмы.

В результате взрыва были повреждены две соседние квартиры, а также межквартирные и межэтажные перекрытия и чердак.

По последним данным, после случившегося 18 человек обратились за медицинской помощью, шестерых госпитализировали (один позже от госпитализации отказался), среди них двое детей. Троих граждан спасти не удалось.

О происшествии стало известно вечером 4 мая.

Одна из очевидиц рассказала журналистам, что на нее полетела межкомнатная дверь. На лестничной площадке женщина увидела выбитые входные двери с кусками бетона и вырванный лифт.