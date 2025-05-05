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02:49, 5 мая 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о горячих боестолкновениях в Богатыре

Пушилин заявил о горячих боестолкновениях ВС РФ и ВСУ в Богатыре в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Reuters

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что горячие боестолкновения между подразделениями российских войск и Вооруженными силами Украины (ВСУ) развернулись в населенном пункте Богатырь в ДНР. Об этом он написал в Telegram-канале.

Пушилин рассказал, что сейчас наблюдается активизация и давление Вооруженных сил России (ВС РФ) на красноармейском направлении. Он также указал на горячие боестолкновения в Богатыре.

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«Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага», — отметил он.

Ранее Пушили заявил об ухудшении ситуации для ВСУ на краснолиманском направлении. «Видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», — подчеркнул он.

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