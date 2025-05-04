В ДНР заявили об ухудшении ситуации для ВСУ на краснолиманском направлении

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале заявил об ухудшении ситуации для вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
«Видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», — уточнил он.
Пушилин отметил, что там происходит активное продвижение российских подразделений в последнюю неделю, взят под контроль населенный пункт Новая. Активные боестолкновения происходят также в селе Богатырь, где идет серьезное противостояние.
Он добавил, что активные действия ведутся также в окрестностях Дзержинска (украинское название Торецк), также продолжаются столкновения в Часовом Яре, где ВСУ пытаются по мере возможностей удерживать позиции.
Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс рассказал о сложной обстановке на кураховском направлении. Он выразил обеспокоенность продвижением российских штурмовых групп, которым удается закрепиться в селе Богатырь.