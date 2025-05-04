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21:15, 4 мая 2025Бывший СССР

В ДНР заявили об ухудшении ситуации для ВСУ на краснолиманском направлении

Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ на краснолиманском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале заявил об ухудшении ситуации для вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«Видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», — уточнил он.

Пушилин отметил, что там происходит активное продвижение российских подразделений в последнюю неделю, взят под контроль населенный пункт Новая. Активные боестолкновения происходят также в селе Богатырь, где идет серьезное противостояние.

Он добавил, что активные действия ведутся также в окрестностях Дзержинска (украинское название Торецк), также продолжаются столкновения в Часовом Яре, где ВСУ пытаются по мере возможностей удерживать позиции.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс рассказал о сложной обстановке на кураховском направлении. Он выразил обеспокоенность продвижением российских штурмовых групп, которым удается закрепиться в селе Богатырь.

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