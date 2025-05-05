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10:10, 5 мая 2025Бывший СССР

Пушилин заявил о продвижении ВС России на двух направлениях

Пушилин: ВС РФ продвигаются на константиновском и красноармейском направлениях
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продвигаются на двух направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России достигают успехов на красноармейском и константиновском направлениях.

«Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на красноармейском, и на константиновском направлениях», — уточнил Пушилин.

Ранее стало известно, что армия России уничтожила места дислокации двух украинских бригад на границе с Днепропетровской областью. Они располагались в населенном пункте Богатырь в ДНР.

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