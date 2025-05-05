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09:23, 5 мая 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили места дислокации ВСУ на границе с Днепропетровской областью

ВС России уничтожили места дислокации двух бригад ВСУ в селе Богатырь в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные уничтожили места дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Удар был нанесен по украинским бригадам, располагавшимся в селе Богатырь у границы ДНР с Днепропетровской областью. В результате ВСУ потеряли минимум 30 бойцов.

«В Богатыре ударом ФАБ-500 уничтожены места дислокации 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады противника», — уточнил собеседник информагентства.

Ранее бойцы 105-й бригады Народной милиции ДНР рассказали о продвижении Вооруженных сил России. Сообщалось, что до границ Днепропетровской области российским войскам осталось преодолеть менее 2,5 километров.

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