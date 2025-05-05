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10:42, 5 мая 2025Наука и техника

Раскрыта тайна пропадающих на МКС вещей

Космонавт Зубрицкий: Пропадающие на МКС вещи можно найти на решетках фильтров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplahs

Нередко пропадающие на Международной космической станции (МКС) вещи можно найти на решетках вентиляторов или фильтров, куда они попадают с потоками воздуха. Соответствующую тайну раскрыл российский космонавт Алексей Зубрицкий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам космонавта, в условиях микрогравитации у любого небольшого предмета имеется остаточная скорость, из-за которой его положение практически невозможно зафиксировать в пространстве. «Стоит тебе подвесить какой-нибудь винтик рядом, отвернуться на мгновение и, повернувшись обратно, ты не обнаружишь его вовсе», — заметил Зубрицкий.

Он добавил, что на поиски утерянных вещей могут уйти дни или месяцы.

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В апреле к модулю «Причал» российского сегмента МКС пристыковался корабль «Союз МС-27» с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и астронавтом Джонатаном Кимом.

Также в апреле Рыжиков сообщил, что экипаж «Союз МС-27» планирует провести два выхода в открытый космос.

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