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08:07, 5 мая 2025Бывший СССР

Раскрыта цель российского удара по Конотопу

Мэр Семенихин: В Конотопе уничтожен объект инфраструктуры
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Конотопе Сумской области уничтожен объект инфраструктуры в результате российского удара, заявил в своем Telegram-канале мэр города Артем Семенихин.

«Болезненный удар по нашему родному городу», — сказал он. По словам мэра, «атака была комбинирована» с применением более десятка дронов и двух баллистических ракет. Пострадавших нет.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости создать буферную зону до Конотопа Сумской области Украины. Он связал это с тем, что артиллерийские обстрелы и атаки беспилотниками Белгородской и Брянской областей, а также освобожденных территорий Курской области продолжаются.

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