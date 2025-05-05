Жители ЦАР начали отличать россиян от других европейцев из-за ЧВК Вагнер

Жители Центральноафриканской Республики (ЦАР) за несколько последних лет научились отличать россиян от других белых европейцев. Как рассказали «Ленте.ру» инструкторы ЧВК «Вагнер», причина тому — оказанная россиянами помощь в борьбе с боевиками.

Инструктор с позывным Батарейка, который прибыл в ЦАР в 2018 году, вспоминает, что тогда местные «даже не знали ничего про русских». «Большинство [местных жителей], наверное, думало, что мы ооновцы. Позже, уже после активной фазы вооруженного конфликта вся страна узнала о том, что здесь есть русские, что на русских можно положиться и что мы придем и защитим», — рассказал он.

По его словам, теперь местные реагируют на белые лица однозначно: «Руси-руси, давай, хорошо!» А дети приветствуют российских военных словами «Доблое утло, командил». «Русские помогут в беде — такое тут к нам отношение, и, надеюсь, таким оно и останется в дальнейшем», — добавил Батарейка.

Инструкторы также сообщили «Ленте.ру», что ЧВК «Вагнер» запустила в ЦАР уникальную программу по перевоспитанию бывших боевиков. «Вчерашние боевики видят, что русские держат свое слово. Они звонят своим коллегам по опасному бизнесу и говорят: "Да, все, условия сдачи выполнены. Сдавайтесь тоже"», — рассказал Батарейка.