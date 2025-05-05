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07:31, 6 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об одном виде автоподстав

Специалист по безопасности Абдулмаликов: Автоподставщики часто провоцируют ДТП
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Мошенники часто провоцируют ДТП с целью автоподстав, рассказал «Ленте.ру» специалист по безопасности «Ренессанс страхование» Амиран Абдулмаликов. Он добавил, что не стать жертвой злоумышленников помогут авторегистраторы.

«Часто применяемый мошенниками способ — провокация ДТП. В частности, это может быть плотное "притирание" в слепой зоне грузовика жертвы на круговом движении или резкое торможение перед автомобилем жертвы. Помочь может видеорегистратор. Если из записи будет понятно, что автомобиль мошенников резко затормозил без какой-то причины, есть шанс доказать свою правоту в суде», — сказал Абдулмаликов.

Эксперт объяснил, что автоподставщики провоцируют ДТП для получения компенсации ОСАГО. Для увеличения размера выплаты, по его словам, они часто используют люксовые, бронированные или праворульные авто.

«После получения выплаты и минимального бюджетного ремонта, они организуют новое ДТП. Мошенники активно обращаются в суды для получения выплаты сверх лимита, предусмотренного по ОСАГО, с якобы виновных юрлиц — владельцев автомобиля жертвы», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что полиция задержала восемь участников банды, промышлявшей автоподставами на дорогах Москвы. С 2021 по 2025 год подозреваемые совершили свыше 500 преднамеренных ДТП, за которые взыскали со страховых компаний выплаты на сумму, превышающую 100 миллионов рублей.

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