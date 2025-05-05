Россиянам рассказали о риске развития меланомы из родинок

Дерматовенеролог Скорогудаева: Родинки на меланому нужно проверять раз в год

Меланома одна из самых опасных опухолей с очень быстрым развитием метастаз, поэтому проверять родинки нужно хотя бы раз в год, рассказала «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева. Она также запретила людям со светлой кожей загорать, так как у них нет защиты от ультрафиолета, который вызывает развитие меланомы.

Меланома самая опасная опухоль, потому что она метастазирует быстрее, чем все остальные опухоли, ну, почти. Она одна из самых агрессивных. Если вы не обратили внимание на какую-то родинку на себе, вообще никак не отреагировали на нее, то в этом случае действительно можно получить фактически летальный исход Ирина Скорогудаева врач-дерматовенеролог

При меланоме, пояснила эксперт, возможны метастазы в легкие и другие жизненно важные органы. При опухолях с медленным развитием у врачей остается время, чтобы провести диагностику, найти и удалить ее до метастаз, пояснила дерматовенеролог.

«Учитывая ее быстрое метастазирование, очень агрессивное течение, ее очень боятся. Удобство заключается в том, что, в отличие от других опухолей, она видна на поверхности. Поэтому всегда можно заподозрить, пройти диагностику, это достаточно легко сделать», — отметила Скорогудаева.

Она уточнила, что диагностику родинок проводят с помощью дерматоскопии. Уже доступны методики, при которых данные с осмотров заносятся в программу, которая запоминает показатели. Врачу в этом случае удобно отслеживать динамику, пояснила Скорогудаева. По ее мнению, если все родинки на теле оказались доброкачественными, то ходить проверяться нужно максимум раз в год.

«Какие опасными являются родинки. Те, которые не имеют четкого овала или круга. Когда они начинают быть уже с краем неправильной формы, когда край размытый, когда несколько цветов мы видим в родинке: коричневатый, желтоватый, светлый — это уже повод бежать срочно к врачу и срочно проводить дерматоскопию», — рассказала Скорогудаева.

По мнению врача, родинки нельзя травмировать, даже доброкачественные, и призвала удалять невусы, которые находятся в постоянно травмированной зоне. Также она советует не загорать много, особенно бледным людям, которые все время обгорают, так как солнце провоцирует развитие меланомы.

Есть люди, которые обгорают все время, вот у них защиты от ультрафиолета нету. Поэтому любая родинка, а они у всех есть, с возрастом их становится больше, она потенциально опасна. И вот у них риск к онкологии очень высок. Потому что кожа неспособна синтезировать достаточно меланина и защищать себя от ультрафиолета Ирина Скорогудаева врач-дерматовенеролог

Ранее ученые из Лаборатории гарвардских стволовых клеток и регенеративной биологии (HSCRB) изучили механизм формирования меланомы на основе мутации определенного белка.