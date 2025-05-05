Тарифы Трампа стали использовать в маркетинге

CNBC: Ретейлеры в США призвали покупать их товары до повышения цен из-за тарифов

Ретейлеры в США призвали покупать их товары до повышения цен из-за импортных пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп. Об использовании тарифов в маркетинге сообщает CNBC.

Продавцы стали использовать торговую войну, убеждая клиентов покупать их товары, пока политика Трампа не привела к подорожанию или дефициту. Так, магазин нижнего белья Bare Necessities устроил «предтарифную распродажу».

«На прошлой неделе мы не знали, как пишется слово "тариф", но мы точно знаем следующее: скидка до 30 процентов — это хорошая идея!» — отмечают представители сети.

Многие ретейлеры, отмечают в CNBC, пребывают в кризисе, так как не могут спланировать, как в итоге будут выглядеть тарифы. Некоторые пытаются создать запасы китайских товаров перед повышением цен, а некоторые — приостановили или отменили заказы. Эксперты ожидают, что потребительские расходы снизятся, что создаст проблемы для крупных и мелких компаний, которым будет трудно пережить этот «шторм».

По словам партнера и директора консалтинговой фирмы AlixPartners Сони Лапински, розничные продавцы делают все, чтобы «поддержать финансовые показатели» в преддверии возможного сокращения трат у населения.

«Ритейлеры должны делать все возможное, чтобы как можно быстрее удовлетворить спрос, потому что, с нашей точки зрения, ситуация будет ухудшаться... Примерно с февраля-марта мы наблюдаем очень нервозных покупателей, и ситуация только ухудшается по мере того, как разговоры о тарифах становятся все более частыми», — сказала она.

Аналитики полагают, что лишение доступа к американскому рынку обернется для экономики страны погружением в глубокую дефляцию. По словам заместителя министра торговли Шэна Цюпина, огромный внутренний рынок Китая поможет экспортерам противостоять внешним потрясениям, но приток товаров со скидкой, предназначенных для рынка США, подорвет прибыльность местных компаний, что, в свою очередь, будет давить на занятость.