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08:31, 5 мая 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об ударе дрона ВСУ по сослуживцу

Пленный ВСУ: Сослуживец не выжил в результате удара украинского дрона
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Бобрушко рассказал, что во время эвакуации российскими военнослужащими его сослуживец не спасся в результате удара украинского дрона. Пленного цитирует ТАСС.

«Он первый сел на мотоцикл с вашим. А мы — на второй. Мы ушли влево, а они — вправо. В итоге их догнал наш украинский дрон. [Сослуживцу] прям в спину», — рассказал пленный военнослужащий.

По его словам, эвакуация происходила в районе села Комар на территории Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что шесть солдат ВСУ сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Запад». Также российские бойцы сбили 17 БПЛА самолетного типа.

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