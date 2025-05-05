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09:17, 5 мая 2025Из жизни

Организатор знаменитой охоты за сокровищем спрятал новый клад на 28 миллионов рублей

Устроитель охоты на Золотую сову спрятал новый клад стоимостью 300 тысяч евро
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Konbini / Youtube

Французский художник Мишель Беккер спрячет новую Золотую сову — знаменитый клад, который 31 год искали тысячи энтузиастов и нашли лишь в 2024 году. Об этом сообщает издание The Times.

В отличие от первой Золотой совы, поиски которой велись лишь во Франции, новая охота за сокровищами развернется по всему миру и затронет США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и еще несколько стран. Как утверждает организатор, новая сова будет изготовлена из серебра, покрытого золотом, а ее стоимость оценивается в сумму от 200 до 300 тысяч евро (от 19 до 28 миллионов рублей). Это больше, чем у оригинала.

Подсказки, которые помогут найти клад, будут опубликованы в сентябре или октябре. Беккер рассчитывает, что вторую сову найдут быстрее первой. Ему уже 75 лет, поэтому он не исключает, что не доживет до конца новой охоты.

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Беккер изготовил первую сову в 1993 году, когда ему было 43 года. Кроме того, он нарисовал иллюстрации для книги «По следам Золотой совы», которую написал Регис Хаузер. Именно в ней содержались 12 загадок, указывающих путь к кладу. Разгадать тайну пытались не меньше 200 тысяч человек по всему миру, но загадки оказались слишком трудными.

3 октября 2024 года стало известно, что поиски первой Золотой совы завершены. Разгадки были обнародованы в документальном фильме, вышедшем во Франции в начале мая 2025 года.

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