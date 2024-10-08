Неизвестный разгадал тайну Золотой совы и опередил тысячи охотников за сокровищами

Найден клад стоимостью 16 миллионов рублей, который 31 год искали тысячи человек

Неизвестный охотник за сокровищами нашел Золотую сову — клад, который 31 год искали тысячи энтузиастов. Об этом сообщает Associated Press.

Начало охоте положила книга «По следам Золотой совы», вышедшая во Франции в 1993 году. Читателям предлагалось найти ответы на 11 загадок, а затем сложить из них последнюю, 12-ю загадку. Она должна была указать место, где спрятана та самая сова — десятикилограммовая статуя из золота, серебра и бриллиантов стоимостью не меньше 150 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).

Разгадать тайну Золотой совы пытались не меньше 200 тысяч человек по всему миру, но загадки оказались слишком трудными. Автор книги Регис Хаузер не дожил до завершения охоты за сокровищами, которую сам же и затеял. Но у победителя, опередившего других кладоискателей, еще есть шанс познакомиться с художником Мишелем Беккером — он нарисовал иллюстрации, в которых была зашифрована часть информации о Сове, и изготовил драгоценную статую, купив материалы на собственные средства.

Организаторы объявили о завершении поисков 3 октября. Им предстоит проверить копию Совы, которую откопал кладоискатель, и выслушать, как именно он решил загадки. Если ответ окажется верным, он получит настоящую Золотую сову, которая все это время хранилась в безопасном месте.

Ранее сообщалось, что в книге «Золото Сипана», выпущенной французским издательством Les Editions du trésor, зашифровано местоположение настоящего клада. Основатель издательства Жюльен Альварес утверждает, что компания спрятала во Франции статую стоимостью 50 тысяч евро.