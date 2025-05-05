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12:24, 5 мая 2025Бывший СССР

В Эстонии русских детей лишили помощи одной категории педагогов

ERR: Русскоязычным логопедам в Эстонии перестали подтверждать квалификацию
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Русскоязычным логопедам, которые живут и работают в Эстонии, но получили образование за рубежом, перестали подтверждать квалификацию. Об этом рассказала руководитель русскоязычных редакций ERR Татьяна Гасова.

«Оказывается, с некоторых пор русскоязычным логопедам, вкладывающим силы, душу и бесценные знания в наших детей, перестали подтверждать квалификацию. Не всем, конечно, а лишь тем, кто получал образование за рубежом», — сообщила она.

Гасова подчеркнула, что, вероятнее всего, препятствием для работы специалистов становится наличие российского диплома. С каждым годом все большее количество детей нуждается в помощи логопеда.

По ее словам, проблема заключается в бездействии Министерства образования Эстонии, которое не может предложить вариант решения сложившейся ситуации. «Все ведь понимают, что с переходом на эстонский язык обучения, дети и их родители не прекратят общаться на родном для них языке», — отметила Гасова.

Ранее в Эстонии запретили шествия и собрания в преддверии 9 Мая. В полиции страны связали поддержку Специальной военной операции России с символами Великой Отечественной войны.

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