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15:25, 5 мая 2025Мир

В Кремле прокомментировали признание партии АдГ экстремистской

Песков: Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Германии из-за АдГ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Германии в связи с признанием партии «Альтернатива для Германии »(АдГ) экстремистской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это внутреннее дело Германии. Мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться», — сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, на сегодняшний день политический ландшафт Европы насыщен различными ограничительными мерами в отношении политических сил и деятелей, чьи взгляды не соответствуют «доминирующему мейнстриму».

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, направленной на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».

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