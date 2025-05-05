В Кремле прокомментировали признание партии АдГ экстремистской

Песков: Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Германии из-за АдГ

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Германии в связи с признанием партии «Альтернатива для Германии »(АдГ) экстремистской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это внутреннее дело Германии. Мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться», — сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, на сегодняшний день политический ландшафт Европы насыщен различными ограничительными мерами в отношении политических сил и деятелей, чьи взгляды не соответствуют «доминирующему мейнстриму».

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, направленной на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».