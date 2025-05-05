Морпех Берлетик: Трамп хотел обмануть Россию для заморозки конфликта на Украине

Американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик заявил, что президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию и добиться прекращения огня для заморозки конфликта. Об этом он написал в социальной сети X.

Берлетик отметил, что Трамп пытался получить от России перемирие, которое позволило бы отправить европейских военных на Украину. Они бы сформировали буферную зону, что привело бы к заморозке конфликта, но не устранении его причин.

«Трамп не только пытался обмануть Россию, но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру», — раскрыл он.

Эксперт добавил, что Москва не реагирует на подобные провокации, а российские военные продолжают наступление.

Ранее Трамп заявил, что существует очень хороший шанс урегулировать конфликт на Украине. По его словам, возможность урегулировать конфликт есть, но этому мешает огромная ненависть, которую он наблюдает между сторонами.