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21:11, 4 мая 2025Россия

Военкор назвал главную цель Киева при ударах по Крыму

Военкор Коц считает, что Киев проводит разведку боем, атакуя Крым
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Проводя массированные комбинированные атаки по Крымскому полуострову, Киев пытается провести разведку боем и найти слабые места в защите России. Таким мнением поделился военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Противник прощупывает возможности нашей ПВО, авиации и других средств противодействия, пытаясь найти тонкое место. Пока похоже на то, что Киев не приблизился к выполнению основной задачи», — написал Коц.

Он отметил, что пока Украине не удалось нанести критический урон российским системам противовоздушной обороны, а ни одно из средств поражения не достигло своей цели.

Военкор допустил, что главной целью для Киева остается Крымский мост, так как руководство Украины заявляло, что попытки его атаковать будут продолжаться.

3 мая Telegram-канал «Два майора» выяснил, что безэкипажный катер Вооруженных сил Украины сбил российский самолет. Пилоты успели катапультироваться в 50 километрах от берега. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении на территории Крыма еще одного российского самолета.

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