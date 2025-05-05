Военкор назвал главную цель Киева при ударах по Крыму

Военкор Коц считает, что Киев проводит разведку боем, атакуя Крым

Проводя массированные комбинированные атаки по Крымскому полуострову, Киев пытается провести разведку боем и найти слабые места в защите России. Таким мнением поделился военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Противник прощупывает возможности нашей ПВО, авиации и других средств противодействия, пытаясь найти тонкое место. Пока похоже на то, что Киев не приблизился к выполнению основной задачи», — написал Коц.

Он отметил, что пока Украине не удалось нанести критический урон российским системам противовоздушной обороны, а ни одно из средств поражения не достигло своей цели.

Военкор допустил, что главной целью для Киева остается Крымский мост, так как руководство Украины заявляло, что попытки его атаковать будут продолжаться.

3 мая Telegram-канал «Два майора» выяснил, что безэкипажный катер Вооруженных сил Украины сбил российский самолет. Пилоты успели катапультироваться в 50 километрах от берега. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении на территории Крыма еще одного российского самолета.