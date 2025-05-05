Желавшего порадовать детей россиянина осудили за разбитый автомат с игрушками

В Перми суд оштрафовал мужчину, который разбил автомат с игрушками

В Перми суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который разбил автомат с игрушками и раздал их детям. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по региону.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа. Его признали виновным по статье 158 УК РФ («Кража»). Он раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб.

По версии следствия, в марте 2024 года осужденный зашел в магазин, в фойе которого стоял автомат с игрушками. Он решил поиграть, но после нескольких неудачных попыток разбил стекло аппарата и похитил 17 мягких игрушек стоимостью более трех тысяч рублей. Часть из них он выронил по дороге, несколько подарил прохожим девочкам, а остальное оставил на лавочке на детской площадке возле своего дома.

Ранее дерзкое ограбление ювелирного магазина «Золотой» в поселке Ванино Хабаровского края попало на видео.

