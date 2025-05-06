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16:36, 6 мая 2025Забота о себе

Безудержный плач у подростка оказался симптомом серьезного заболевания

Metro: Безудержный плач подростка оказался симптом эпилепсии
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Жительница Великобритании Лили Уэлш вспоминает, что в 15 лет у нее появился целый список сбивающих с толку симптомов. В чем была причина их появления, она рассказала Metro.

Уэлш, которой сейчас 20, вспоминает, что все началось с металлического привкуса во рту, затем появились приступы необъяснимого страха, ощущение дежавю и безудержный плач, начинавшийся каждый раз при прослушивании любимой песни. По ее словам, сначала родители спрашивали в чем дело, но она ничего не могла сказать, и вскоре они перестали обращать внимание на странное поведение дочери.

Девушка утверждает, что через девять месяцев с момента появления первых симптомов у нее случился первый приступ. Тогда родители и стали подозревать серьезное заболевание у дочери. «Мы поехали в больницу, и по дороге у меня случилось еще 15 приступов. Оказалось, что это эпилепсия. И на самом деле я испытала некоторое облегчение, когда услышала диагноз», — призналась британка.

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Она рассказала, что ее приступы можно контролировать с помощью лекарств, но подобрать их правильно было нелегко. Она вспоминает, что, пока врачи искали подходящую терапию, она испытывала сильные перепады настроения и приступы ярости, во время которых она громила все вокруг. Еще одно ограничение, по ее словам, — это невозможность водить машину. Однако в остальном эпилепсия не мешает жить обычной жизнью, заключила Уэлш.

Ранее у 47-летнего спортсмена Маркуса Вендлинга врачи обнаружили рак прямой кишки, который проявлялся всего одним симптомом. По словам спортсмена, он решил обследоваться, заметив кровь в стуле.

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