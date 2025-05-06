Александр фон Бисмарк: Признание АдГ экстремистской партией укрепит ее позиции

Признание правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской только укрепит ее позиции. Так последствия этого шага в интервью РИА Новости оценил Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

По его словам, рейтинг АдГ продолжает расти, несмотря на позицию федерального ведомства по охране конституции, что может являться «реакцией протеста». Он уверен, что партия от этого только выиграет, поскольку немцы «сыты по горло элитами, которые хотят навязать гражданам, за кого им голосовать».

«Если будет подан запрос на запрет партии, то потребуется один, два или три года, прежде чем конституционный суд вообще начнет этим заниматься. Попытка запретить такую большую оппозиционную силу приведет к тому, что все больше людей будут выходить на улицы и в знак протеста говорить: "Теперь мы тем более будем ее поддерживать"», — добавил Бисмарк.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность запрета АдГ. «Это внутреннее дело Германии. Мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться», — сказал он.