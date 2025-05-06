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10:36, 6 мая 2025Бывший СССР

Боец ВС России в одиночку зачистил опорный пункт ВСУ и взял пленных

Российский военный в одиночку зачистил опорный пункт ВСУ и взял пленных
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец Вооруженных сил Российской Федерации командир штурмового отделения 430-го полка 29-й Гвардейской общевойсковой армии с позывным Фикс в одиночку зачистил украинский опорный пункт и взял пленных. Его слова передает ТАСС.

«Пошел один. Я не видел их, не знал сколько их там. Просто скатился в сторону опорника, начал штурмовать. Меня встретили трое военнослужащих, мы начали перестрелку», — рассказал военный.

По его словам, после того, как дружественный дрон сбросил боеприпас и произошло замешательство, он зашел в опорный пункт, зачистил его и укрепился.

Фикс добавил, что на следующий день ВСУ прислали двух военнослужащих, которых ему удалось разоружить и взять в плен, а после эвакуироваться с подошедшей группой российских солдат.

Ранее рядовой Виталий Харлампьев был ранен в результате атаки дронов ВСУ, однако превозмогая боль помог раненому товарищу и вынес его в укрытие.

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