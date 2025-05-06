Названа доля побывавших в аварии китайских автомобилей на рынке в России

Migtorg: Каждый шестой китайский автомобиль на рынке в России побывал в аварии

Почти каждый шестой китайский автомобиль, который можно найти на российском авторынке, побывал в аварии. Долю участвовавших в ДТП машин назвали эксперты Migtorg, их цитирует газета «Известия».

Как отмечают аналитики, за 3,5 года доля битых машин китайских брендов выросла с 2 до 17,2 процента. Они основываются на исследовании более 30 тысяч машин, прошедших через аукцион после серьезных аварий. Так, за 2022 год доля пострадавших машин увеличилась до 4,1 процента. За последующий год она выросла до 11,2 процента.

Такая тенденция фиксируется за счет сокращения в продаже машин европейских, корейских и японских брендов. С 2022 года доля японских машин упала с 32 до 20,3 процента, корейских — с 11,5 до 8,2 процента, а европейских — с 33,9 до 29,2 процента.

Как заявил директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, на российском рынке сохраняется острая проблема переполнения складов китайскими автомобилями. Машины плохо продаются, и на начало года на складах скопилось 700-800 тысяч автомобилей. Причины этому — индексация утильсбора и рост инфляции, а также дорогие кредиты и общая экономическая нестабильность, которые подрывают покупательную способность россиян. В итоге практически все крупные бренды из Китая, включая Haval, Geely, Chery и Changan, демонстрируют снижение темпов продаж.