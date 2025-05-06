Назван китайский автобренд с худшей динамикой продаж

Автоэксперт Житнухин: Российские склады переполнены китайскими автомобилями

На российском рынке сохраняется острая проблема переполнения складов китайскими автомобилями, рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, его слова приводит KazanFirst. Машины плохо продаются, и на начало года на складах скопилось 700-800 тысяч автомобилей.

Сложившаяся ситуация объясняется несколькими причинами: от индексации утильсбора и роста инфляции до дорогих кредитов и общей экономической нестабильности, которые подрывают покупательную способность россиян. В итоге практически все крупные бренды из Китая, включая Haval, Geely, Chery и Changan, демонстрируют снижение темпов продаж, констатировал эксперт.

Житнухин уточнил, что наихудшие показатели зафиксированы у Jaecoo: низкий спрос на машины обусловлен ограниченными возможностями адаптации к российским условиям и недостаточным уровнем локализации. Еще он отметил плохую динамику у Kaiyi. По его словам, это связано с низкой узнаваемостью бренда и отсутствием эффективной поддержки сервиса.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков говорил, что по состоянию на конец первого квартала 2025 года нераспроданными в России остаются в общей сложности порядка 500 тысяч новых машин.