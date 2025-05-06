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17:11, 6 мая 2025Силовые структуры

Бывший губернатор Фургал отреагировал на взыскание с него миллиардов словом «ничегошеньки»

Экс-губернатор Фургал спросил у прокуратуры, где ему найти 8,5 миллиарда рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд отклонил жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 миллиарда рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поинтересовался у прокуратуры, где ему найти 8,5 миллиарда рублей, чтобы вернуть их государству. Так он отреагировал на решение Хабаровского краевого суда о взыскании с него такой суммы, передаетРИА Новости.

По его словам, он готов передать эти деньги государству, если прокуроры помогут ему их найти. Фургал указал, что за пять лет у него не нашли «ни одного рубля, ни имущества, ничегошеньки». Экс-губернатор напомнил, что у него арестован дом, построенный в 2003 году, и две машины. Он отметил, что половина компаний, которыми он якобы управлял, ему не знакома — с их директорами и учредителями он познакомился в суде.

Его адвокат Дарья Грибанова пояснила, что вся прибыль упомянутых в иске компаний за несколько лет укладывается в промежуток от 49 тысяч до 69 миллионов рублей, тем самым не подтверждается взыскиваемая с Фургала сумма в 8,5 миллиарда рублей.

Ранее Хабаровский краевой суд отклонил жалобу экс-губернатора на решение нижестоящей инстанции о взыскании с него миллиардов.

Фургал осужден на 22 года лишения свободы за организацию расправ над двумя предпринимателями и покушение еще на одного коммерсанта.

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