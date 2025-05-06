Найден тайный способ быстро перезагрузить Windows

Lifehacker: Быстро перезагрузить компьютер можно с помощью кнопки Ctrl

Для быстрой перезагрузки Windows можно воспользоваться специальными командами. На это обратило внимание издание Lifehacker.

По словам редактора портала Дэвида Нилда, он был очень удивлен, когда нашел тайную функцию. Она позволяет перезагрузить операционную систему (ОС), если компьютер завис и не отвечает. Нилд объяснил, что для перезапуска сперва нужно нажать известную комбинацию клавиш Ctrl, Alt и Del и вызвать «Диспетчер задач». Затем нужно зажать кнопку Ctrl и нажать на кнопку «Перезагрузка».

Специалист объяснил, что после этого ПК с Windows будет перезагружен практически моментально. Он заметил, что если не зажимать кнопку Ctrl, то ОС сперва попробует закрыть все программы и сохранить данные, а потом попытается совершить перезагрузку. Однако если программы зависли, то такая команда может ни к чему не привести.

Также автор раскрыл способ совершить быструю перезагрузку без использованию меню «Пуск» и «Диспетчера задач». Это можно сделать через командную строку или утилиту PowerShell — нужно набрать команду shutdown /r и нажать Enter. После этого ПК также будет перезагружен практически сразу.

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