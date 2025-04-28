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02:00, 28 апреля 2025Наука и техника

Microsoft закроет очередное приложение Windows

Microsoft закроет картографический сервис «Windows Карты» в июле
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft закроет картографический сервис «Windows Карты» (Windows Maps). На это обратило внимание издание Neowin.

Из документации на сайте компании следует, что очередная встроенная в Windows программа устарела и больше не будет получать поддержку. Microsoft официально закроет сервис в июле 2025 года. Перед закрытием «Windows Карты» получат последнее обновление — в компании заметили, что это сделает программу полностью неработоспособной.

В качестве альтернативы в Microsoft предложили воспользоваться сервисом Bing Maps, который доступен в интернете. Журналисты обратили внимание, что приложение «Windows Карты» давно убрали из актуальных версий Windows. Из операционной системы (ОС) Windows 11 сервис изъяли с выходом обновления 24H2. До июля программу можно будет скачать из Microsoft Store.

Программа «Windows Карты» — картографический сервис Microsoft, вышедший в ноябре 2014 года. В приложении можно было скачивать офлайн-карты и пользоваться ими без интернета — эту функцию в Microsoft отключили некоторое время назад. Программа была доступна для ОС Windows 10 и 11 и для игровых консолей Xbox One и Series.

В начале марта в корпорации Microsoft объявили, что прекратят поддержку офисного приложения Publisher в октябре. Первая версия программы появилась в 1991 году.

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