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16:02, 6 мая 2025Культура

Дочери Никиты Михалкова заработали сотни миллионов на детском контенте

Анна и Надежда Михалковы заработали на детском контенте 273 миллиона рублей
Андрей Шеньшаков
Анна Михалкова

Анна Михалкова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дочери режиссера Никиты Михалкова Анна и Надежда заработали на производстве детского контента 273 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Страсти».

По информации источника, в 2023 году сестры Михалковы учредили ООО «М_ФАБРИКА ДЕТСКОГО КОНТЕНТА». 51 процент компании принадлежит Анне, 39 процентов — Надежде. За прошлый год организация заработала 273 миллиона рублей, а чистая прибыль продакшена, занимающегося съемками видео для детей, составила 46,8 миллиона.

Известно, что среди прочего «М_ФАБРИКА ДЕТСКОГО КОНТЕНТА» занималась организацией шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…» по мотивам одноименного произведения Сергея Михалкова, дедушки владелиц компании.

Ранее стало известно, что Никита Михалков передаст на СВО подаренное ему Черномырдиным американское ружье.

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