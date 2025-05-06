ФСБ вскрыла в российском регионе аферу с импортозамещающим ПО на 36 миллионов рублей

В Саратове СК возбудил дело об афере с импортозамещающим ПО на 36 млн рублей

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с разработкой импортозамещающего программного обеспечения (ПО), в результате чего был причинен ущерб в размере 36 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование началось на основании материалов, собранных сотрудниками саратовского управления ФСБ.

По данным следствия, в 2022 году неустановленные сотрудники коммерческой организации воспользовались доверием работников балаковского филиала акционерного общества и поставили ПО, якобы разработанное с использованием импортозамещающих операционных систем, за что им перевели оплату в 36 миллионов рублей. Однако позже выяснилось, что оно не соответствует заявленным техническим параметрам и находится в ограниченном рабочем состоянии.

5 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ и СК задержали 10 членов организованной преступной группировки, которая обеспечивала деятельность телефонных мошенников.