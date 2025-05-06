Харьков попал под удар «Гераней»

Мэр Харькова Терехов сообщил об атаке «Гераней» на город

По Харькову был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань». Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Предварительно, были атакованы Холодногорский, Индустриальный, Киевский и Шевченковский районы. В городе прогремели взрывы.

До этого взрывы прозвучали в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Накануне российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Харькову и Харьковской области. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса и места расположения Вооруженных сил Украины.