Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для самолета Вучича

«ВН»: Латвия и Литва закрыли небо для самолета Вучича из-за цели полета

Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который собирается присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом пишет сербская газета «Вечерне новости» («ВН»).

По данным издания, власти приняли такое решение в связи с «политической чувствительностью цели полета». Сроки запрета не называются.

Ранее Вучич сообщил о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил сербский лидер.