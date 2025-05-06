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21:37, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для самолета Вучича

«ВН»: Латвия и Литва закрыли небо для самолета Вучича из-за цели полета
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который собирается присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом пишет сербская газета «Вечерне новости» («ВН»).

По данным издания, власти приняли такое решение в связи с «политической чувствительностью цели полета». Сроки запрета не называются.

Ранее Вучич сообщил о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил сербский лидер.

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