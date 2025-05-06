Леопард выхватил ребенка из рук матери

В Индии леопард выхватил у матери четырехлетнего мальчика и съел его

В Индии четырехлетний ребенок стал жертвой леопарда. Об этом пишет Times of India.

Трагедия произошла в субботу вечером, 3 мая, в деревне Мана Кабра в округе Баджешвар, штат Уттаракханд. Нилам Бора, молодая мать, вела своего сына Найтка к уличному туалету, когда из кустов выскочил прятавшийся там леопард и выхватил ребенка из ее рук. Хищник утащил мальчика в овраг неподалеку и там попытался его съесть.

Староста деревни Джиоти Бора рассказала, что поиски ребенка начались немедленно, однако спасти его не удалось. «Безжизненное тело было найдено примерно в 200 метрах от дома с глубокими ранами на шее», — сообщила она.

Лесной департамент начал процедуру по выплате компенсации семье и объявил об усилении патрулирования в этом районе. Чтобы предотвратить дальнейшие атаки, возле деревни были установлены три ловушки. Представитель лесного департамента региона Дхрув Сингх Мартолия заявил, что от главного инспектора было получено разрешение на усыпление леопарда.

Ранее в индийском штате Махараштра поймали старого тигра-людоеда, который успел растерзать двух человек и тяжело ранил еще двоих. Последнее нападение произошло 13 апреля.