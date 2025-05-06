Мирная жительница погибла из-за удара FPV-дрона ВСУ в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил о погибшей при ударе FPV-дрона ВСУ

Мирная жительница погибла в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла жительница села», — написал чиновник.

Он выразил соболезнования родным женщины, а также пообещал оказать ее семье необходимую материальную помощь.

До этого Минобороны России сообщало об уничтожении над регионами с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая 105 беспилотников ВСУ. 19 из них сбили над Московским регионом. Также отражены атаки на Брянскую, Воронежскую, Пензенскую, Калужскую, Белгородскую, Липецкую, Самарскую, Владимирскую, Курскую и Ростовскую области.