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02:38, 6 мая 2025Россия

Путин присвоил звание «Мать-героиня» трем россиянкам

Путин присвоил звание «Мать-героиня» трем россиянкам за воспитание детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил трем россиянкам звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как следует из документа, звание было присвоено Гавриленко Ольге Анатольевне из Свердловской области, Нуховой Калимат Абидовне из Республики Дагестан и Присекиной Анне Сергеевне из Свердловской области. Уточняется, что женщин наградили «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

В апреле Владимир Путин подписал указ, по которому звание «Мать-героиня» присвоили шести жительницам страны. Кроме того, российские семьи были награждены орденом «Родительская слава».

«Мать-героиня» — высшая награда для женщин в России, которые воспитывают десять и более детей. Орден «Родительская слава» вручается россиянам за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

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