Насиловавшего свою дочь шесть лет россиянина приговорили к 20 годам колонии

В Москве к 20 годам колонии приговорили отца, насиловавшего свою дочь

В Москве к 20 годам колонии приговорили отца, насиловавшего свою дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Как установил суд, с июня 2018 года по январь 2024 года 50-летний житель Москвы, высказывая угрозы применения насилия, регулярно насиловал свою малолетнюю дочь. При этом он снимал происходящее на видео. В какой-то момент девочка рассказала о случившемся своей родственнице, которая сразу обратилась в правоохранительные органы.

Нагатинский районный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что надругавшихся над девушкой-инвалидом в туалете ТЦ троих мужчин арестовали.