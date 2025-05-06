Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:38, 6 мая 2025Силовые структуры

Насиловавшего свою дочь шесть лет россиянина приговорили к 20 годам колонии

В Москве к 20 годам колонии приговорили отца, насиловавшего свою дочь
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве к 20 годам колонии приговорили отца, насиловавшего свою дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Как установил суд, с июня 2018 года по январь 2024 года 50-летний житель Москвы, высказывая угрозы применения насилия, регулярно насиловал свою малолетнюю дочь. При этом он снимал происходящее на видео. В какой-то момент девочка рассказала о случившемся своей родственнице, которая сразу обратилась в правоохранительные органы.

Нагатинский районный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что надругавшихся над девушкой-инвалидом в туалете ТЦ троих мужчин арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин рассказал об уничтожении летящих на Москву беспилотников

    Телеведущая едва не расплакалась во время чтения письма от ветерана

    В сети появились фото состарившегося злодея из «Робокопа»

    В России предсказали отношения с Германией после избрания Мерца

    Обломки сбитого беспилотника на парковке в подмосковном городе сняли на видео

    Путин поговорил с Нетаньяху

    Официальный курс доллара опустился ниже 81 рубля

    Мерц бросился целовать женщин после избрания канцлером Германии

    Производитель «Ланцетов» модернизировал дрон Z-16

    Старейшая в России женщина назвала секрет долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости