Надругавшихся над девушкой-инвалидом в туалете российского ТЦ троих мужчин арестовали

Суд арестовал троих мужчин, надругавшихся над девушкой-инвалидом в туалете ТЦ

Суд арестовал троих мужчин, надругавшихся над девушкой-инвалидом в туалете торгового центра в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Им предъявлено обвинение.

По данным агентства, Перовский районный суд арестовал фигурантов по фамилиям Басаногов, Атиев и Томутов сроком на два месяца.

Происшествие произошло 26 апреля в торговом центре, расположенном на Зеленом проспекте. Тогда фигуранты поочередно надругались над ранее незнакомой 18-летней пострадавшей.

Ранее сообщалось, что трое приятелей надругались над девушкой-инвалидом в туалете российского торгового центра.