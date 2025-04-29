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20:41, 29 апреля 2025Силовые структуры

Надругавшихся над девушкой-инвалидом в туалете российского ТЦ троих мужчин арестовали

Суд арестовал троих мужчин, надругавшихся над девушкой-инвалидом в туалете ТЦ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд арестовал троих мужчин, надругавшихся над девушкой-инвалидом в туалете торгового центра в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Им предъявлено обвинение.

По данным агентства, Перовский районный суд арестовал фигурантов по фамилиям Басаногов, Атиев и Томутов сроком на два месяца.

Происшествие произошло 26 апреля в торговом центре, расположенном на Зеленом проспекте. Тогда фигуранты поочередно надругались над ранее незнакомой 18-летней пострадавшей.

Ранее сообщалось, что трое приятелей надругались над девушкой-инвалидом в туалете российского торгового центра.

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