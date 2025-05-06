Назван российский регион с работающим без кассовых аппаратов большинством магазинов

В Ингушетии заявили о почти 80 % работающих без кассовых аппаратов магазинов

Почти 80 процентов проверенных в Ингушетии магазинов не используют кассовые аппараты, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов. По его словам, такое положение дел недопустимо.

Уточняется, что проверки в городах и районах российского региона прошли с участием налоговиков. В свете полученных результатов местным властям поручено исправить ситуацию в течение трех месяцев, а республиканскому правительству — усилить контроль за собираемостью налогов. К активной работе предлагается привлекать участковых уполномоченных и налоговых инспекторов.

«Бизнесу необходимо осознавать, что уход от прозрачных расчетов вредит экономике региона», — подчеркнул Калиматов, указав, что речь в данном случае идет не только о соблюдении закона, но и о справедливости в отношении добросовестных предпринимателей.

Согласно информации, опубликованной на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), к случаям, когда в России разрешено не применять контрольно-кассовую технику, относятся, в частности, продажа газет и журналов на бумажном носителе, продажа ценных бумаг, обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой, торговля из автоцистерн квасом, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгметаллов и драгоценных камней, ремонт и окраска обуви, изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей, вспашка огородов и распиловка дров, услуги носильщиков на вокзалах, сдача индивидуальным предпринимателем в аренду принадлежащих ему жилых помещений, розничная продажа бахил.