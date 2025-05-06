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15:18, 6 мая 2025Мир

Названы дата и время второго тура голосования для выбора канцлера Германии

Bild: Второй тур голосования для выбора канцлера ФРГ состоится 6 мая в 16:15 мск
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Второй тур голосования в бундестаге для выбора канцлера Германии состоится 6 мая в 16:15 по московскому времени. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«По информации Bild, второй тур голосования по кандидатуре Мерца состоится в 15:15 (16:15 мск — прим. "Ленты.ру")», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что недавно объявившие о формировании правящей коалиции Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) созывают своих депутатов на заседания парламентских групп в кратчайшие сроки.

Ранее 6 мая прошел первый тур голосования по выбору канцлера Германии. Лидер ХДС Фридрих Мерц не смог набрать необходимые для избрания 316 голосов. За его кандидатуру отдали голоса 310 депутатов. Поражение политика в первом туре выборов канцлера Германии стало первым в истории страны.

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