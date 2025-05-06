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20:55, 6 мая 2025Силовые структуры

Назвавшийся потомком Чингисхана бородач в камуфляже попался за призывы убивать русских

Полиция задержала в Омске мужчину в камуфляже за призывы убивать русских
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Омске оперативники центра по противодействию экстремизму МВД вместе с сотрудниками ФСБ и при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали в гостиничном номере бородатого мужчину в камуфляже за экстремизм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении главка МВД.

Правоохранительные органы обнаружили в интернете видео, на которых мужчина называл себя потомком Чингисхана, призывал мусульман убивать русских и чиновников, уточняет РИА Новости. Силовики установили его личность и нашли его в гостинице. В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах мужчина приносит извинения и говорит, что у него «крыша поехала», поэтому он высказывал экстремистские призывы.

Задержанный — гражданин с двойным гражданством России и Казахстана, 1985 года рождения. В отношении него начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, у него могут быть проблемы с психикой.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 52-летнего жителя Крыма, призвавшего в интернете уничтожить Крымский мост.

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