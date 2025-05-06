Осужденный в России украинский морпех рассказал о жестоком инциденте с мирным жителем

Украинский пленный Рашпля: Боец ВСУ отрезал ухо мирному жителю восточной Украины

Украинский военный отрезал ухо мирному жителю восточной Украины. Об этом РИА Новости рассказал осужденный в России бывший морпех Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Рашпля.

По его словам, поводом для жестокого истязания стало оскорбление морской пехоты со стороны мирного жителя. Как утверждает Рашпля, командиры ВСУ закрывали глаза на подобные случаи. «И ему ничего не было», — заявил пленный боец ВСУ.

Ранее Денис Рашпля рассказал, что расправился с 16 мирными жителями в пригороде Мариуполя.

В Курской области бойцы ВСУ избили жителя села Казачья Локня в Курской области и угрожали его семье расстрелом.