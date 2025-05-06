Отец Жанны Фриске резко ответил на обвинения в пиаре на смерти дочери

Отец певицы Жанны Фриске Владимир пообещал ударить журналистку Жигалову

Отец певицы Жанны Фриске Владимир пообещал ударить журналистку Алену Жигалову из-за обвинений в попытках нажиться на дочери. Его слова приводит aif.ru.

Известно, что в 2022 году Владимир устроил благотворительный вечер в память об артистке. Жигалова заявила, что мероприятие стало способом заработать на Фриске после того, как певицы не стало. Журналистка отметила, что гостям нужно было заплатить за вход, а на протяжении вечера организаторы рекламировали разные компании и продавали товары. «Пять тысяч рублей за песню, тысяча — за вход, что дальше? За приближение к могиле Фриске они будут брать деньги?» — возмутилась она.

По словам отца Жанны Фриске, он больше не намерен контактировать с Жигаловой, которую он назвал глупой и необразованной.

«Я уже забыл все скандалы, но, если увижу ее — морду набью», — заявил Владимир.

Ранее отец Фриске прокомментировал идею создания художественного фильма о жизни и карьере своей дочери. Он отметил, что при создании картины не нужно использовать дипфейк-технологии.