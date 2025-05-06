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08:55, 6 мая 2025Экономика

Россиянам объяснили суть новой поверки счетчиков

Юрист Егулемов: Новая процедура поверки счетчиков упрощает жизнь россиян
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Новая процедура поверки счетчиков существенно упростила жизнь россиян. О сути изменений рассказал член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ Вадим Егулемов, пишет «Прайм».

По словам специалиста, процедуру поверки счетчиков обновили еще в ноябре 2024 года, и новые изменения пока не планируются. «Одно из последних существенных нововведений — автоматизация поверки счетчиков», — уточнил Егулемов.

Теперь все результаты фиксируются в государственной системе «Аршин», и владельцам квартир больше не нужно самим подтверждать и передавать информацию в ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Можно просто выбрать аккредитованную компанию для поверки счетчиков или воспользоваться рекомендациями управляющей компании.

Ранее россиянам назвали признаки подозрительных платежек ЖКУ. Насторожить пользователей должны размытые формулировки и счета за услуги, о которых ранее не договаривались.

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